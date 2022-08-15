Кличко рассказал об угрозах от офиса Зеленского лишить его гражданства Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского ему угрожали лишением гражданства после того, как он поставил подпись под открытым письмом с обращением к главе государства вернуть гражданство главе штаба территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану.

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — рассказал Кличко в интервью изданию «Бабель».

Сам Клико отрицает у него наличие гражданства ФРГ, подчеркивая, что является только гражданином Украины.

«Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения. Но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», — добавил мэр Киева.

22 июля сообщалось, что у главы теробороны Днепра Геннадия Корбана отобрали паспорт на границе с Польшей при попытке въехать на территорию Украины. Погранслужба объяснила свой поступок тем, что гражданство Корбана остановлено, сославшись на «тайный» указ Зеленского. Слух о подписании подобного документа главой государства ходил с 20 июля.

В тот день гражданства были лишены олигарх Игорь Коломойский, политик Вадим Рабинович и, соответственно, Геннадий Корбан.