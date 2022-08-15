Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья заявили о необходимости режима тишины вокруг ЗАЭС
Мир
Британский парламентарий указал на доминирование Лаврова над Джонсоном
Мир
В Афганистане сообщили о планах закупить миллион баррелей нефти у России
Мир
Глава конференции ДНЯО назвал возможные последствия ядерных испытаний КНДР
Мир
Посол России заявил о невозможности США стереть вину за беды в Афганистане
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Экономика
В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах
Мир
В МИД КНР указали на провал плана США взять под контроль Китай через Тайвань
Мир
В Крыму назвали безумием планы Киева нанести удар по Крымскому мосту
Мир
Захарова отреагировала на позицию Белого дома в отношении дела Трампа
Наука
«Роскосмос» представил макет новой российской орбитальной станции
Мир
Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования людей

Кличко рассказал об угрозах от офиса Зеленского лишить его гражданства Украины

Кличко рассказал об угрозах со стороны офиса Зеленского лишить его гражданства Украины
0
Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского ему угрожали лишением гражданства после того, как он поставил подпись под открытым письмом с обращением к главе государства вернуть гражданство главе штаба территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану.

Еще один артист: кто готовится сменить Зеленского
Среди возможных преемников рассматривают главу президентского офиса и главкома ВСУ

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — рассказал Кличко в интервью изданию «Бабель».

Сам Клико отрицает у него наличие гражданства ФРГ, подчеркивая, что является только гражданином Украины.

«Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения. Но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», — добавил мэр Киева.

22 июля сообщалось, что у главы теробороны Днепра Геннадия Корбана отобрали паспорт на границе с Польшей при попытке въехать на территорию Украины. Погранслужба объяснила свой поступок тем, что гражданство Корбана остановлено, сославшись на «тайный» указ Зеленского. Слух о подписании подобного документа главой государства ходил с 20 июля.

В тот день гражданства были лишены олигарх Игорь Коломойский, политик Вадим Рабинович и, соответственно, Геннадий Корбан.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022