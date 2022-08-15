Hongqi в Китае показала конкурента Aurus Komendant

Китайская компания Hongqi представила минивэн HQ9, который прочат в конкуренты российскому Aurus Komendant. Об этом 15 августа сообщил портал Autonews.

Машина получила массивную решетку радиатора с вертикальными ламелями, раздвижные двери, узкие светодиодные фары и многочисленные хромированные элементы.

В семиместном салоне цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей, есть беспроводная зарядка для смартфона. Кресла обтянуты кожей.

Для водителя есть адаптивный круиз-контроль, функции кругового видеообзора и помощи при парковке, а также система мониторинга слепых зон. Минивэн получил двухлитровый бензиновый турбомотор, мощность двигателя составляет 252 л. с. Специалисты упомянули о том, что в будущем машина получит гибридную силовую установку.

Компания Hongqi в начале лета текущего года сообщала о том, что намерена выйти на российский рынок. Ожидается, что в России марка будет представлена кроссоверами HS5 и E-HS9. Чуть позже на наш рынок привезут и седаны Hongqi: H5 и H7. Не исключено, что HQ9 тоже будет представлен, но позднее.

Цена на автомобиль начинается от 400 000 юаней (около 3 600 000 рублей).

9 августа стало известно, что китайский суббренд Tank, который принадлежит компании Great Wall Motors, приступил к сертификации своих автомобилей в России. Первым одобрение типа ОТТС должен получить конкурент японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200, модель Tank 500.