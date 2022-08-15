Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья заявили о необходимости режима тишины вокруг ЗАЭС
Мир
Британский парламентарий указал на доминирование Лаврова над Джонсоном
Мир
В Афганистане сообщили о планах закупить миллион баррелей нефти у России
Мир
Глава конференции ДНЯО назвал возможные последствия ядерных испытаний КНДР
Мир
Посол России заявил о невозможности США стереть вину за беды в Афганистане
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Экономика
В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах
Мир
В МИД КНР указали на провал плана США взять под контроль Китай через Тайвань
Мир
В Крыму назвали безумием планы Киева нанести удар по Крымскому мосту
Мир
Захарова отреагировала на позицию Белого дома в отношении дела Трампа
Наука
«Роскосмос» представил макет новой российской орбитальной станции
Мир
Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования людей

Hongqi в Китае показала конкурента Aurus Komendant

0
Фото: Hongqi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Hongqi представила минивэн HQ9, который прочат в конкуренты российскому Aurus Komendant. Об этом 15 августа сообщил портал Autonews.

Порода боксер: каким трюкам научили новый китайский кроссовер
Тест-драйв нового Haval Dargo

Машина получила массивную решетку радиатора с вертикальными ламелями, раздвижные двери, узкие светодиодные фары и многочисленные хромированные элементы.

В семиместном салоне цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей, есть беспроводная зарядка для смартфона. Кресла обтянуты кожей.

Для водителя есть адаптивный круиз-контроль, функции кругового видеообзора и помощи при парковке, а также система мониторинга слепых зон. Минивэн получил двухлитровый бензиновый турбомотор, мощность двигателя составляет 252 л. с. Специалисты упомянули о том, что в будущем машина получит гибридную силовую установку.

Компания Hongqi в начале лета текущего года сообщала о том, что намерена выйти на российский рынок. Ожидается, что в России марка будет представлена кроссоверами HS5 и E-HS9. Чуть позже на наш рынок привезут и седаны Hongqi: H5 и H7. Не исключено, что HQ9 тоже будет представлен, но позднее.

Цена на автомобиль начинается от 400 000 юаней (около 3 600 000 рублей).

9 августа стало известно, что китайский суббренд Tank, который принадлежит компании Great Wall Motors, приступил к сертификации своих автомобилей в России. Первым одобрение типа ОТТС должен получить конкурент японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200, модель Tank 500.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022