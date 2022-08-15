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На Украине сообщили о смерти награжденного Зеленским летчика Листопада

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Фото: соцсети
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Физико-технический лицей Ивано-Франковска подтвердил гибель летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Листопада.

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«После получения соответствующего образования Антон стал военным летчиком высшего класса. Миллионы украинцы с энтузиазмом и гордостью наблюдали в день 30-летия независимости полет над Крещатиком военного парада. Ведущим этой колонны был наш Антон», — говорится в сообщении лицея, где учился пилот.

В образовательном учреждении также сообщили, что в 2019 году Листопад был признан лучшим летчиком ВСУ.

Незадолго до смерти летчика президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом «За мужество» III степени.

5 августа стало известно о гибели полковника главного управления разведки министерства обороны Украины Руслана Попова. Отмечалось, что с началом российской спецоперации он находился в Мариуполе.

Издание Telegraf 27 июля написало о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Кукурбы. По информации СМИ, он был пилотом Су-25.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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