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Названы факторы для удачной сдачи квартиры в аренду

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Эксперты проанализировали предпочтения арендаторов квартир и выяснили, какие запросы наиболее популярны. С исследованием «Яндекс Аренды» ознакомились «Известия».

При поиске квартиры ожидаемо обращают внимание в первую очередь на стоимость: фильтр «максимальная цена» в поиске устанавливает треть пользователей.

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Кроме того, арендаторам важно время на дорогу до метро, наличие мебели и техники в квартире, эти фильтры — в топ-5 самых популярных у пользователей. Причем из бытовой техники при поиске жилья арендаторы чаще всего выбирают стиральную машину и холодильник — примерно в два раза чаще, чем телевизор и посудомоечную машину.

Еще один популярный запрос у арендаторов — возможность снимать жилье с питомцем, этот фильтр тоже в топе у аудитории сервиса. Согласно аналитике, на текущий момент 18% арендаторов «Яндекс Аренды» живут в квартирах со своими животными.

Благоустроенные квартиры арендуют быстрее. Хороший ремонт помог сдать жилье менее чем за 5 дней в 51% случаев, косметический — в 49%.

Аналитики сервиса также отметили, что квартиры с хорошим ремонтом предпочитают семейные пары и одинокие люди. А вот те, кто снимает жилье вместе с друзьями, довольствуются косметическим ремонтом и в целях экономии выбирают более дешевые квартиры.

Быстрее всего снимают однушки: 55% квартир арендуют менее чем за пять дней. Вероятно, это связано с тем, что 61% арендаторов сервиса живут одни или с парой. На втором месте — студии (51%), на третьем — двухкомнатные квартиры (46%). Трехкомнатные находят жильцов дольше: за пять дней сдаются 36%.

В Москве в квартиры стоимостью до 60 тыс. рублей больше всего пользователей сервиса заселилось в районах Москворечье-Сабурово, Братеево, Северное Измайлово, в жилье от 60 тыс. рублей в месяц — в Преображенском, Зябликове и Ховрине.

В Санкт-Петербурге в списке любимых районов с квартирами до 45 тыс. рублей в месяц — Автово, Муниципальный округ 72, Красненькая речка. Те, кто готов арендовать более дорогое жилье (от 45 тыс. рублей), выбирают в первую очередь Аптекарский остров, Смольнинское, Пискарёвку.

Что касается предложений, то чаще всего съемную квартиру от сервиса можно встретить в Новой Москве — Коммунарке и поселении Сосновское. Также в лидерах по количеству сдаваемых квартир в аренде — Пресненский район и Раменки. В Санкт-Петербурге наибольшая концентрация жилья в аренду от сервиса в Звёздном и в районе Коломяги.

Ранее, в августе, эксперты Est-a-Tet рассказали, что в Москве набирает тренд аренды квартир в Новой Москве — экономия достигает в среднем 10 тыс. рублей в месяц. Наиболее заинтересованы в таких предложениях студенты.

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