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В ДТП с участием маршрутки и грузовика в Чебоксарах пострадали 10 человек

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Фото: vk.com/chp_21
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В Чебоксарах 15 августа произошла авария с участием маршрутного такси и грузового автомобиля.

ДТП случилось на проспекте Тракторостроителей, возле остановки «Улица Гастелло». По данным «Известий», водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик.

В результате инцидента пострадали десять человек. Все они были доставлены в больницу.

10 августа один человек пострадал при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в Тюмени. У него диагностирован перелом плечевой кости. По предварительным данным, легковушка врезалась в общественный транспорт.

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