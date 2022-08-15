В ДТП с участием маршрутки и грузовика в Чебоксарах пострадали 10 человек

В Чебоксарах 15 августа произошла авария с участием маршрутного такси и грузового автомобиля.

ДТП случилось на проспекте Тракторостроителей, возле остановки «Улица Гастелло». По данным «Известий», водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик.

В результате инцидента пострадали десять человек. Все они были доставлены в больницу.

10 августа один человек пострадал при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в Тюмени. У него диагностирован перелом плечевой кости. По предварительным данным, легковушка врезалась в общественный транспорт.