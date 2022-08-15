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Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем независимости КНДР

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Лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын направил ответную поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, где поблагодарил его за поздравление с 77-й годовщиной освобождения Кореи. Информацию в понедельник, 15 августа, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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«Товарищ Ким Чен Ын <…> отметил, что корейско-российская дружба, завязанная в дни антияпонской войны против общего врага, неизменно укреплялась и развивалась из века в век, и сегодня на совместном фронте для срыва военной угрозы и провокации, произвола и своеволия враждебных сил стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень», — говорится в заявлении.

Северокорейский лидер напомнил, что солдаты Красной армии «не жалели своей крови и жизни» в ходе освобождения Кореи и продемонстрировали яркий пример «благородного интернационализма».

Ким Чен Ын также подчеркнул высокую вероятность дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества КНДР и России в различных сферах деятельности.

«Пользуясь этим случаем, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, также больших успехов в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа, достижению процветания государства», — добавил глава КНДР в телеграмме.

День освобождения КНДР празднуется в честь 15 августа 1945 года, когда император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Тогда Хирохито сообщил по радио о том, что страна не может продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации.

До этого момента Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 год. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства.

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