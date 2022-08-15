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Захарова отреагировала на позицию Белого дома в отношении дела Трампа
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Захарова отреагировала на позицию Белого дома в отношении дела Трампа

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отказ Белого дома вмешиваться в расследование дела о найденных у экс-президента США Дональда Трампа секретных документах.

Трамп в осаде: к экс-президенту нагрянуло с обыском ФБР
Новое расследование против бывшего лидера может пошатнуть позиции демократов

«А почему тогда в другие расследования вмешивается? Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешивается в расследования американские», — написала она в Telegram 15 августа.

Трампа обвиняют в нарушении режима секретности по статье о шпионаже, по которой ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили 11 комплектов секретных документов. По сведениям издания, среди изъятых документов имеется указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции» на трех листах. Какие-то из материалов проходят под грифом «совершенно секретно», в связи с чем могут храниться лишь в специальных государственных учреждениях, указало издание.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

На следующий день сам Трамп заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

14 августа вооруженные сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры ФБР в Финиксе. Они протестовали против незаконного на их взгляд обыска в поместье политика.

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