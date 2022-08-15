Шелкопряд уничтожает деревья в двух районах Хабаровского края

В двух районах Хабаровского края, Амурском и Комсомольском, специалисты территориального управления Россельхознадзора обнаружили карантинных вредителей — непарного шелкопряда и малого черного елового усача. Для проведения мониторинга в лесных массивах в окрестностях Комсомольска-на-Амуре и на территории Падалинского лесничества в районе Амурска были установлены феромонные ловушки.

В Комсомольском районе нашли азиатский подвид непарного шелкопряда. Этот карантинный объект распространяется на территории России, КНР и Южной Кореи. Он повреждает более 300 видов растений, в том числе лиственные и хвойные породы, рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В Амурском районе выявили черного елового усача. У заселенных усачом деревьев и лесоматериалов можно заметить кучки опилок, так называемую буровую муку, которую выбрасывает личинка из ходов через специально подготовленное отверстие. Грызущая личинка издает своеобразный скрип, при массовом заселении дерева его можно услышать за несколько шагов.

В конце июля министерство экологии Московской области зафиксировало нашествие шелкопряда на региональные леса. Число соответствующих обращений значительно выросло. Массовый выход шелкопряда был обусловлен благоприятной обстановкой для этих насекомых. Чешуекрылые наиболее активны в жаркую погоду.