Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

В ближайшие дни ультрафиолетовый индекс достигнет опасных значений в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, поэтому на солнце нужно находиться с осторожностью.

«В ЦФО повсеместно ультрафиолетовый индекс будет достигать пять единиц в ближайшие дни, а на самом юге, в Белгородской и Воронежской областях, — даже шесть единиц. Это достаточно много и опасно. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на большей территории шесть-семь единиц, а на юге Краснодарского края и Ставрополья — семь-девять единиц, в республиках Северного Кавказа — даже больше 10 единиц», — рассказал 15 августа ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, такой высокий уровень солнечной активности на территории Северного Кавказа объясняется крайне прозрачным воздухом, а также нехваткой озона в ближайшее время.

Нахождение на солнце в дневное время, особенно около полудня, может негативно повлиять на состояние кожи и здоровья в целом, предупредил Вильфанд.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.