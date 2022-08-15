Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования людей

Американский предприниматель Илон Маск, основавший SpaceX и Tesla, считает необходимым чипировать людей с помощью его разработки — имплантируемых нейроинтерфейсов Neuralink. О плюсах имплантации он рассказал в своей статье для китайского журнала China Cyberspace, который издает управление по вопросам киберпространства Китайской Народной Республики (КНР).

Маск рассказал, что чипирование позволит человечеству эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом и будет стимулировать активность мозга. По его словам, это также сможет помочь людям с ограниченными возможностями.

«Это могло бы восстановить двигательную функцию конечностей у людей с травмами позвоночника и расстройствами психической системы или позволить парализованным людям эффективно использовать свой мозг для работы с компьютерами или мобильными телефонами», — рассказал предприниматель. Перевод статьи опубликовал корреспондент китайского государственного агентства «Синьхуа» Ян Лю в своем блоге на Substack.

Он добавил, что эта технология также может улучшить более широкий спектр проблем с травмами головного мозга — как врожденными, так и нет.

Маск уверен, что чипирование будет активно развиваться в будущем.

В июне прошлого года стало известно, что в России разрабатывается федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», которая даст возможность управлять внешними устройствами с помощью электросигналов мозга. Проект предполагает развитие технологий вживления в мозг человека микрокомпьютеров для прямой передачи информации с внешних устройств и создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров.