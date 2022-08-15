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Талибы намерены закупить у России 1 млн баррелей нефти по бартеру

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Правительство Афганистана намерено закупить у Москвы приблизительно 1 млн баррелей нефти, при этом объемы могут быть увеличены. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

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«Мы предложили России около 1 млн. Если сможет отправлять больше, то это не проблема», — рассказал Азизи в беседе с «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что данное соглашение о поставке энергоресурсов станет наиболее важным для действующего правительства Афганистана. В случае взаимной заинтересованности власти Афганистана, то есть «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), будут готовы предложить РФ свою продукцию.

За день до этого появилась информация о планах делегации «Талибана» посетить российские города Москву и Казань. В состав уполномоченных войдут экономисты и финансисты для обсуждения вопросов закупки у РФ энергоресурсов и продовольствия.

Президент России Владимир Путин еще 27 июня во время встречи с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном заявил, что Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе женщин.

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