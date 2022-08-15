Актриса «Другого мира» Робин Григгс скончалась в возрасте 49 лет
Американская актриса Робин Григгс скончалась на 50-м году жизни. Об этом 13 августа сообщил The Hollywood Reporter.
Причиной смерти стал рак шейки матки, диагностированный у нее в 2020 году.
О своих проблемах со здоровьем актриса активно рассказывала в социальных сетях.
Григгс получила известность в начале 1990-х благодаря ролям в мыльных операх «Одна жизнь, чтобы жить» и «Другой мир». В 1995 году она завершила карьеру на телевидении, но в 2003-м продолжила съемки в независимых фильмах ужасов.