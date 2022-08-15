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Актриса «Другого мира» Робин Григгс скончалась в возрасте 49 лет

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Henry McGee
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Американская актриса Робин Григгс скончалась на 50-м году жизни. Об этом 13 августа сообщил The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стал рак шейки матки, диагностированный у нее в 2020 году.

О своих проблемах со здоровьем актриса активно рассказывала в социальных сетях.

Григгс получила известность в начале 1990-х благодаря ролям в мыльных операх «Одна жизнь, чтобы жить» и «Другой мир». В 1995 году она завершила карьеру на телевидении, но в 2003-м продолжила съемки в независимых фильмах ужасов.

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