Актриса «Другого мира» Робин Григгс скончалась в возрасте 49 лет

Американская актриса Робин Григгс скончалась на 50-м году жизни. Об этом 13 августа сообщил The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стал рак шейки матки, диагностированный у нее в 2020 году.

О своих проблемах со здоровьем актриса активно рассказывала в социальных сетях.

Григгс получила известность в начале 1990-х благодаря ролям в мыльных операх «Одна жизнь, чтобы жить» и «Другой мир». В 1995 году она завершила карьеру на телевидении, но в 2003-м продолжила съемки в независимых фильмах ужасов.