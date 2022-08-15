Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья заявили о необходимости режима тишины вокруг ЗАЭС
Мир
Британский парламентарий указал на доминирование Лаврова над Джонсоном
Мир
В Афганистане сообщили о планах закупить миллион баррелей нефти у России
Мир
Глава конференции ДНЯО назвал возможные последствия ядерных испытаний КНДР
Мир
Посол России в Кабуле заявил о сложности проблемы терроризма в Афганистане
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Экономика
В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах
Мир
Трамп потребовал вернуть изъятые в ходе обыска в его доме документы
Мир
Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи
Общество
Российский художник Дмитрий Врубель скончался в возрасте 62 лет
Мир
Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС
Мир
МЧС Армении опровергло сообщения о минировании объектов в Ереване

Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем освобождения Кореи

Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи
0
Фото: REUTERS/KCNA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину, который поздравил лидера КНДР с 77-й годовщиной освобождения Кореи. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Северокорейцы не выставляют нам счета после каждого голосования в ООН»
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора — о мотивации Пхеньяна в признании ДНР и ЛНР

«Воины доблестной Красной армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни, показали пример благородного интернационализма, и что их заслуги и подвиги, как вечный памятник, бережно хранятся в памяти корейского народа», — цитирует агентство слова северокорейского лидера.

Ким Чен Ын заявил в своем послании об уверенности в том, что сотрудничество между двумя государствами, основанное на дружбе и военном единстве, будет развиваться во всех областях на основе договоренностей, которых удалось достичь в 2019 году во время встречи на высшем уровне во Владивостоке.

Кроме того, лидер КНДР пожелал российскому президенту крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа.

День освобождения КНДР празднуется в честь 15 августа 1945 года, когда император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Тогда Хирохито сообщил по радио о том, что страна не может продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации.

До этого момента Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 год. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022