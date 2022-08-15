Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем освобождения Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину, который поздравил лидера КНДР с 77-й годовщиной освобождения Кореи. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Воины доблестной Красной армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни, показали пример благородного интернационализма, и что их заслуги и подвиги, как вечный памятник, бережно хранятся в памяти корейского народа», — цитирует агентство слова северокорейского лидера.

Ким Чен Ын заявил в своем послании об уверенности в том, что сотрудничество между двумя государствами, основанное на дружбе и военном единстве, будет развиваться во всех областях на основе договоренностей, которых удалось достичь в 2019 году во время встречи на высшем уровне во Владивостоке.

Кроме того, лидер КНДР пожелал российскому президенту крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа.

День освобождения КНДР празднуется в честь 15 августа 1945 года, когда император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Тогда Хирохито сообщил по радио о том, что страна не может продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации.

До этого момента Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 год. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства.