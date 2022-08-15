Пожарные локализовали огонь после взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване

Пожарным в понедельник, 15 августа, удалось локализовать огонь на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. При этом продолжаются спасательные работы, рассказал журналистам пресс-сeкретарь МЧС республики Айк Костанян.

«Нам удалось полностью локализовать пожар, огонь больше на распространяется. Но, поскольку мы не знаем, что находится в складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется. МЧС продолжает спасательные работы», — сообщил Костанян ТАСС.

В настоящее время спасатели занимаются поиском 18 граждан.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате взрыва в «Сурмалу» количество погибших возросло до шести человек. При этом пострадали еще свыше 60 граждан.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел 14 августа. По предварительным данным, причиной взрыва в ТЦ стал пожар на складе пиротехники. Уровень сложности возникшего возгорания был повышен до третьего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. Также сообщается о создании специальной следственной группы, которая займется выяснением обстоятельств происшествия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на место, где произошел взрыв в торговом центре.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.