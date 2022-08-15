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Посол России в Кабуле заявил о сложности проблемы терроризма в Афганистане

Посол России в Кабуле Жирнов заявил о сложности проблемы терроризма в Афганистане
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Фото: REUTERS/Ausaf Newspaper for Daily Dawn/Hamid Mir
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Проблема терроризма в Афганистане слишком сложная, чтобы можно было ее решить такими действиями, как ликвидация главаря «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России), о которой заявили США. Такое мнение высказал 15 августа посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Проблема слишком сложная, чтобы ее решить, например, такими акциями, как уничтожение с американского дрона главаря «Аль-Каиды». О проведении такой операции недавно заявлял (президент США Джо — Ред.) Байден», — отметил посол в интервью «РИА Новости».

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По мнению Жирнова, радикалы, вероятно, просто присоединятся к другой запрещенной в РФ террористической группировке ИГ. Наряду с этим, США сами подрывают доверие подобными акциями, добавил посол.

«…радикалы «Аль-Каиды», скорее всего, просто примкнут к ИГИЛ. Круг замкнется. Я уж не говорю о том, что агрессивное нарушение американцами воздушного пространства Афганистана не добавит талибам доверия к США в вопросе борьбы с терроризмом», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Жирнов добавил, что талибы с момента прихода к власти год назад подтвердили намерение бороться с «Аль-Каидой». Однако, когда США заморозили афганские авуары, «отняли у афганцев деньги, ресурсов стало не хватать», подчеркнул посол.

Об успешной ликвидации главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири 2 августа объявило руководство США.

Ранее, 15 июня, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе женщин.

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