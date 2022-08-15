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Британский парламентарий указал на доминирование Лаврова над Джонсоном

Британский парламентарий Брайант указал на доминирование Лаврова над Джонсоном
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В то время когда Борис Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с ним всегда занимал доминирующую позицию. Член парламента страны от Лейбористской партии Крис Брайант в интервью изданию Espreso в понедельник, 15 августа, заявил, что главным оружием главы МИДа была хитрость.

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«Его визави Лавров переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», — рассказал Брайант.

Так, по его словам, экс-премьер Британии в ходе взаимодействия с Россией демонстрировал свою слабость.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков вследствие череды скандалов.

В июле в Великобритании проходили теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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