«Известия» показали кадры тушения пожара после взрыва в Ереване

В распоряжении «Известий» 14 августа оказались кадры работы сотрудников экстренных служб по тушению пожара и разбору завалов после взрыва в торговом центре (ТЦ) «Сурмалу» в Ереване.

«Слышно, что пиротехника продолжает детонировать. Такого взрыва, таких разрушений ереванцы на своем веку не помнят. Работает больше десяти пожарных расчетов, пока что пламя не удается погасить», — передает корреспондент Айк Арутюнян.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел 14 августа. По предварительным данным, причиной взрыва в ТЦ стал пожар на складе пиротехники. Уровень сложности возникшего возгорания был повышен до третьего.

По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, поиск еще 17 человек, ранее объявленных пропавшими без вести, продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям. Также сообщается о создании специальной следственной группы, которая займется выяснением обстоятельств происшествия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на место, где произошел взрыв в торговом центре. Отмечается, что на месте происшествия Пашиняна встретил мэр Еревана Грачья Саргсян.

Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать с места происшествия.