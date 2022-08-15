Автомобиль насмерть сбил дерущихся на дороге мужчин в Чикаго

В Чикаго автомобиль сбил группу дерущихся на дороге мужчин, трое из них скончались. Об этом 14 августа рассказала газета Chicago Tribune.

Инцидент произошел около 5:00 по местному времени (14:00 мск) по адресу^ 7041, бульвар Саут-Джеффри (район Джексон-парк), рядом с ЛГБТ-баром The Jeffrey Pub, популярном у чернокожих.

Группа мужчин, вышедших на дорогу, дралась между собой в тот момент, когда серебристый седан пронесся по проезжей части и сбил их, дополняет газета Daily Mail.

Полиция города сообщила, что трое из пострадавших были доставлены в vедицинский центр Чикагского университета, где была констатирована их смерть. Четвертый пострадавший был доставлен в больницу Сторгер, его состояние не уточнялось.

Правоохранительным органам удалось идентифицировать двоих погибших^ ими оказались 27-летний Девонта Виветтер и 25-летний Дональд Хьюи.

Представитель пожарной службы Чикаго заявил, что официальные лица считают аварию преднамеренной, однако полицейский Дон Терри данные сведения не подтвердил.

5 августа актриса Энн Хеч устроила ДТП на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе, врезавшись в гараж. После этого звезда уехала с места аварии и через несколько километров врезалась в жилой многоквартирный дом в районе Мар-Виста. Ее синий MINI Cooper загорелся, из машины Хеч вытащили пожарные. 12 августа газета The Guardian сообщила о том, что Энн Хеч скончалась после отключения от аппарата жизнеобеспечения.