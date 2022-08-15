Захарова: если США признают Россию спонсором терроризма, об отношениях стран можно забыть

В том случае если власти США объявят Россию «страной — спонсором терроризма», об отношениях Москвы с Вашингтоном можно будет забыть. Такое заявление 14 августа сделала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«Мы об этом говорили, и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык», — высказалась Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Москва надеется на то, что Вашингтон «еще не разучился» понимать последствия дипломатических демаршей. Дипломат подчеркнула, что предупреждения о них поступали в Белый дом неоднократно.

Также Захарова добавила, что Америка вынуждает другие западные страны признавать Россию «страной — спонсором терроризма», так как ее усилия по международной изоляции РФ и отмене русской культуры не возымели успеха, дополняет «Газета.Ru».

«Они же чужими руками проводят эту мысль [о возможности внесения РФ в подобный список]. Собственно говоря, прибалтийские страны уже на эту тему высказались», — подытожила Захарова.

13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев предупредил американскую сторону о том, что внесение России в список «стран — спонсоров терроризма» станет «точкой невозврата» для дипломатических отношений с Россией. Действия Вашингтона могут привести к их понижению в уровне либо полному разрыву, пояснил дипломат.

27 июля газета Politico рассказала о планах конгресса США признать Россию страной, которая якобы «спонсирует терроризм». Инициаторами внесения законопроекта в палату представителей стали конгрессмены Тед Лье, Джо Уилсон, Джаред Голден, Адам Кинзинджер и Том Малиновски, представляющие штаты Мэн, Калифорния и Иллинойс. Причиной, по которой депутаты добиваются принятия этого закона, они назвали стремление остановить проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса.

На следующий день Государственный департамент США прокомментировал эту инициативу, отметив, что ведомство испытывает юридические проблемы с присвоением России этого статуса, но изучает данную возможность.

МИД РФ 11 августа охарактеризовал решение латышского сейма как грубое нарушение международного права и нарушение принципа суверенного равенства государств, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии», под этим решением нет.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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