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Ученые предупредили об осложнениях на сердце после прививки от оспы обезьян
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Ученые предупредили об осложнениях на сердце после прививки от оспы обезьян

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Фото: TASS/EPA/CAROLINE BREHMAN
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Медицинские службы США выпустили рекомендацию, согласно которой от оспы обезьян следует прививаться одним из двух препаратов, разработанных против черной оспы. Это французская вакцина ACAM2000 и датская JYNNEOS. За ними уже выстраиваются очереди, узнали «Известия».

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Для США вакцинация актуальна: в стране объявлена чрезвычайная ситуации из-за вспышки оспы обезьян, больных — более 11 тыс. В мире насчитывается уже 31 тыс. заразившихся, поэтому вопрос о вакцинации могут поднять и в ряде других стран. России пока это не касается: за всё время был зарегистрирован всего один больной.

Тем не менее «Известия» разобрались, насколько безопасны препараты от черной оспы, в каких условиях стоит проводить массовую вакцинацию и есть ли у России свои современные разработки в этой сфере.

Вакцина ACAM2000 содержит живой вирус коровьей оспы, сохраняющий способность к репликации, то есть созданию потомства с помощью клеток организма хозяина. Благодаря этому прививка дает хороший иммунитет от инфекции. Однако, как следует из электронной базы данных лекарств rxlist.com, сопровождается тяжелыми побочными действиями у 10% пациентов.

Препарат JYNNEOS тоже содержит живой вирус коровьей оспы, однако он лишен способности к репликации, что ограничивает возможности этого микроорганизма давать осложнения в тканях, удаленных от места прививки. Но исследования, опубликованные на сайте rxlist.com, показывают, что серьезные побочные эффекты возникают в среднем у 1,5% получивших препарат, то есть у трех человек на каждые 200 вакцинированных. При этом у 1,3% пациентов, то есть у одного из 77, наблюдаются осложнения, связанные с работой сердца.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Побочное вливание: прививки от оспы обезьян дают осложнения на сердце

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