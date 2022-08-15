Ученые предупредили об осложнениях на сердце после прививки от оспы обезьян
Медицинские службы США выпустили рекомендацию, согласно которой от оспы обезьян следует прививаться одним из двух препаратов, разработанных против черной оспы. Это французская вакцина ACAM2000 и датская JYNNEOS. За ними уже выстраиваются очереди, узнали «Известия».
Для США вакцинация актуальна: в стране объявлена чрезвычайная ситуации из-за вспышки оспы обезьян, больных — более 11 тыс. В мире насчитывается уже 31 тыс. заразившихся, поэтому вопрос о вакцинации могут поднять и в ряде других стран. России пока это не касается: за всё время был зарегистрирован всего один больной.
Тем не менее «Известия» разобрались, насколько безопасны препараты от черной оспы, в каких условиях стоит проводить массовую вакцинацию и есть ли у России свои современные разработки в этой сфере.
Вакцина ACAM2000 содержит живой вирус коровьей оспы, сохраняющий способность к репликации, то есть созданию потомства с помощью клеток организма хозяина. Благодаря этому прививка дает хороший иммунитет от инфекции. Однако, как следует из электронной базы данных лекарств rxlist.com, сопровождается тяжелыми побочными действиями у 10% пациентов.
Препарат JYNNEOS тоже содержит живой вирус коровьей оспы, однако он лишен способности к репликации, что ограничивает возможности этого микроорганизма давать осложнения в тканях, удаленных от места прививки. Но исследования, опубликованные на сайте rxlist.com, показывают, что серьезные побочные эффекты возникают в среднем у 1,5% получивших препарат, то есть у трех человек на каждые 200 вакцинированных. При этом у 1,3% пациентов, то есть у одного из 77, наблюдаются осложнения, связанные с работой сердца.
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Побочное вливание: прививки от оспы обезьян дают осложнения на сердце