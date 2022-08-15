Финомбудсмен заявил о 75% разрешаемых в пользу банков и МФО споров

В споре заемщиков с финансовыми организациями 75% решений по-прежнему принимаются в пользу последних, остальные — в поддержку физлиц. Таковы данные службы финансового уполномоченного, которые есть у «Известий».

В первом полугодии 2022-го россияне направили 6,9 тыс. претензий к банкам, что немногим больше прошлогоднего (+4%), рассказали в пресс-службе финомбудсмена. Там уточнили, что из общего числа обращений более половины были забракованы и только 39,5% приняты к рассмотрению. В результате разбирательств по ним три четверти решений вынесены в пользу кредитных организаций, а 25% — в пользу физлиц. В то же время в отношении микрофинансовых организаций (МФО) поступило 1,2 тыс. жалоб (+40,8%), из которых принято лишь 6,7%.

Большинство решений в спорах между заемщиками и микрофинансовыми компаниями также принимаются в поддержку последних — 27% против 73% соответственно, следует из статистики.

Наиболее распространенная причина отказа в принятии заявления потребителя заключается в несоблюдении им установленных законом правил: первоначально гражданин должен направить претензию в банк или МФО, а уже после обратиться в службу финансового уполномоченного, объяснили там.

Значительное число решений в пользу финорганизаций связано с тем, что большинство споров разрешаются в рамках обязательного претензионного порядка, пояснили в службе. По словам руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольги Крайновой, чаще всего заемщики банков не согласны с размером или удержанием комиссий, платы за дополнительные услуги в рамках потребительского кредитования.

Также есть жалобы на списания со счета без согласия потребителя, рассказала она «Известиям». В отношении МФО претензии касаются оформления займа без ведома физлица, добавила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добро пожаловаться: 75% споров заемщиков решаются в пользу банков и МФО