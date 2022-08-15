«Известия» показали процесс восстановления мирной жизни в Мелитополе

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 15 августа показал, как в городе Мелитополь Запорожской области восстанавливается мирная жизнь после освобождения от украинских националистов.

Сотрудники правопорядка изучают российское законодательство, проходят проверки и патрулируют улицы, чтобы поддерживать порядок. Как говорят полицейские, работы у них много — раньше, при киевской власти, город пользовался дурной славой.

«Ранее украинская власть способствовала тому, что Мелитополь был одним из центров оборота наркотиков. Сейчас у МВД много работы и мы справляемся, разработана система административных и уголовных наказаний», — сказал официальный представитель МВД Мелитополя и Мелитопольского района под позывным Багира.

Параллельно сотрудники органов внутренних дел проводят капитальный ремонт — готовят помещения для сдачи экзаменов на водительские права и фотографирования прошедших тестирование.

Перемены затронули не только правоохранительные структуры города, но и экстренные и социальные службы, в том числе городской родильный дом.

Жители рассказали, что раньше за роды приходилось платить, и притом немалые суммы. После освобождения от националистов эта практика ушла в прошлое. Благодаря гуманитарной помощи от России роддом восстанавливает свою работу.

Врачи надеются на то, что в скором времени им удастся запустить работу медицинского учреждения на полную мощность. Пока здесь могут принять максимум 1,2 тыс. рожениц, но роддом рассчитан на 2 тыс. Для новорожденных также готовят свидетельства о рождении нового образца.

«Мы не пишем ни списков, не отправляем в аптеку за лекарствами. У нас был свой запас медикаментов, который сейчас потихоньку расходится, и мы начали получать гуманитарную помощь от России», — рассказал главный врач роддома Анатолий Скаденюк.

13 июля Министерство обороны России сообщило о том, что в Мелитополе начали выдавать водительские права российского образца. В ближайшее время выдачу этих документов планируется открыть и в других городах Запорожской области, добавили в ведомстве.

12 августа министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школы на освобожденных территориях Украины смогут самостоятельно выбирать программы обучения для детей по изучению украинского языка. Им на выбор будет предложено три типа школьного расписания.

10 августа жителям Мелитополя устроили показ российских кинокартин под открытым небом. Главным фильмом стала картина «Матч», повествующая о подвиге спортсменов киевского «Динамо» во время Великой Отечественной войны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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