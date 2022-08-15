Два человека госпитализированы в Москве после отравления неизвестным веществом

Сетевой газ не является причиной ЧП в доме в Люблино. Об этом заявили представители «Мосгаза». Специалисты лаборатории не обнаружили утечек. Оперативный штаб проверяет квартиры во всех подъездах, передает телеканал «Известия». Как заявили в столичном департаменте здравоохранения, после отравления неизвестным веществом госпитализированы два человека.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.