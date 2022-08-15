Военнослужащим ЗВО вручили награды за участие в спецоперации в Донбассе

Заместители Министра обороны России генерал армии Николай Панков и генерал-полковник Виктор Горемыкин 15 августа вручили государственные награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), участвующим в спецоперации по защите Донбасса.

Наград были удостоены артиллеристы, разведчики, инженеры и военнослужащие войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ), которые проявили мужество, отвагу, высокие боевые и личные качества во время спецоперации.

Офицерам, сержантам и солдатам вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Жукова и ведомственные знаки. Генерал армии Панков и генерал-полковник Горемыкин поблагодарили военных за их ратную службу и пожелали им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

В тот же день государственные награды военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Военнослужащие были награждены орденами Мужества и Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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