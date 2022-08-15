Сержант Амазгаев отразил шесть атак неприятеля на стратегический объект

Минобороны РФ 15 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Служба артиллериста второго армейского корпуса Народной милиции (НМ) ЛНР Александра Режигло началась в 2014 году, когда он и его побратимы вынуждены были встать на защиту родного края от украинских националистов. Учиться воевать ему пришлось прямо на передовой, так как освоить боевую технику иной возможности не было.

Сейчас гаубичный расчет под его руководством действует как единый организм и эффективно решает огневые задачи по уничтожению вражеской техники, укрепленных районов и долговременных огневых точек противника, а также рассылке агитационных снарядов с инструкциями по правильной сдаче в плен для украинских солдат. Во время одного из боев артиллеристам удалось поразить один из танков боевиков, попав ему прямо в люк.

До того, как пойти в НМ ЛНР, Режигло и его товарищи работали шахтерами. В случае, если их шахты будут восстановлены, они готовы вернуться к мирной жизни, но до тех пор, пока Донбасс не будет полностью освобожден от украинских националистов, намерены сражаться дальше.

Сержант Анатолий Амазгаев вместе со своим отделением оборонял от боевиков важный стратегический объект и находящийся рядом мост. Националисты шесть раз пытались атаковать объект с применением артиллерии и беспилотников, которые отразило подразделение Амазгаева. В ходе боя Амазгаев смог лично уничтожить до пяти радикалов, а также подбить грузовик «КрАЗ» противника. Грамотное и умелое руководство сержанта Амазгаева позволили удержать стратегически важный объект под контролем российской армии

Старший сержант Казбек Дигоев вместе со своим расчетом самоходного артиллерийского орудия (САУ) выполнял задачи по огневой поддержке сослуживцев. Несмотря на плотный огонь врага из минометов и артиллерии, расчет Дзагоева смог уничтожить взвод националистов и три боевые машины пехоты, из-за чего боевики отступили. Храбрость, мужество и отвага расчета старшего сержанта Дигоева позволили российским военным занять выгодные рубежи для дальнейшей зачистки от националистов занятого ими населенного пункта.

14 августа Минобороны РФ рассказало о подвиге сержанта Алексея Терехова, который вывел товарищей из-под огня противника. Он отвел тяжело раненых сослуживцев в безопасное место, оказал им первую помощь, после этого заставил врага отступить и продолжил оказывать помощь товарищам до прибытия медиков. Действия Алексея Терехова спасли его сослуживцам жизнь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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