Число погибших при взрыве в торговом центре Еревана возросло до четырех человек

Число погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» возросло до четырех человек. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил пресс-секретарь МЧС республики Айк Костанян.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. На данный момент число погибших достигло четырех человек», — указал Костанян.

В МЧС добавили, что тушение огня продолжается, численность борющихся с огнем спасателей достигла 185 человек.

После происшествия спасатели Армении получили 20 обращений с просьбой установить судьбу родственников после взрыва в ТЦ.

На официальном сайте МЧС Армении представлен список погибших и пропавших без вести. По состоянию на 18:00 14 августа 15 пострадавших были выписаны из больниц, еще 40 получают стационарное лечение. Спасатели вытащили из-под завалов 10 пострадавших.

По факту взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возбуждено уголовное дело по двум статьям. Создана специальная следственная группа, которая займется выяснением обстоятельств происшествия.

Момент мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване в воскресенье, 14 августа, попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом.

Люди в панике разбежались от места происшествия. Причиной взрыва в ТЦ, возможно, стал пожар на складе пиротехники.