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Палестина обвинила Запад в двойных стандартах по отношению к России и Израилю

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmad Hasaballah
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Страны Запада оказывали политическое и экономическое давление на Палестину, чтобы та признала действия России «агрессией против Украины». Но палестинское руководство отказалось выступать с осуждением РФ, потому что не поддержало двойные стандарты Запада. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник, 15 августа, заявил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр труда Ахмад Мадждалани.

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«Палестинская позиция была ясна с самого начала. И потому палестинское руководство подвергалось различному давлению и шантажу со стороны западных стран и США, чтобы мы осудили Россию, а также заняли прозападную позицию по отношению к ней. Запад настаивал, чтобы мы признали действия РФ агрессией против Украины. Отмечу, что это давление включало не только политический, но и экономический шантаж», — подчеркнул политик.

Однако, уточнил он, «руководство Палестины ясным политическим языком говорило: международная законность не может быть разделена, и мы, как палестинцы, не можем принять двойные международные стандарты».

«Против России вводят санкции, в то время как международное сообщество обеспечивает полную политическую и дипломатическую защиту Израилю во время его агрессии против палестинского народа», — отметил член исполкома ООП.

Дипломат добавил, что Палестина «отвергла все требования Запада, который настаивал на осуждении РФ в связи с российско-украинским кризисом».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Запад настаивал, чтобы мы признали действия РФ агрессией»

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