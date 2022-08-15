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Сюжет:

Чеченский батальон взял стратегически важную позицию под Северском ДНР

Кадыров сообщил о взятии стратегически важной позиции под Северском в ДНР
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Бойцы спецназа «Ахмат» заняли очередную стратегически важную позицию под Северском Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом стало известно в воскресенье, 14 августа.

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«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как уточняется, военные провели успешную операцию, ликвидировали вражеский укрепрайон и взяли в плен трех украинских националистов. В настоящее время осуществляется зачистка зеленой зоны Северска.

«Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Всё идет по плану», — заключил Кадыров.

Ранее в этот день силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины и продвинулись в направлении Угледара, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он добавил, что на этом участке фронта последние несколько месяцев не было существенных продвижений до сегодняшнего дня.

Также в этот день появились кадры штурма поселка Пески. На сделанной с коптера записи показано, как по огневым позициям и замаскированной бронетехнике вооруженных формирований Украины наносят удары. Ранее, 13 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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