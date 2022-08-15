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«Известия» показали разрушенные боевиками дома в Новобахмутовке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Родион Северьянов 15 августа показал последствия обстрелов жилых домов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в селе Новобахмутовка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Корреспондент отметил, что боевики используют жилые дома в качестве прикрытия для своих подразделений и техники, и показал три уничтоженные боевые машины пехоты националистов.

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Кроме того, ВФУ обстреливают жилой сектор села из артиллерии крупного калибра. На представленных кадрах показаны последствия подобного удара на примере многоквартирного дома, у которого повреждены крыша, почти половина торца и верхние этажи.

В данный момент российские войска работают над зачисткой поселения от неонацистов, половина Новобахмутовки уже освобождена, подытожил Северьянов.

14 августа корреспондент «Известий» Денис Кулага показал снятую с коптера Марьинку Донецкой Народной Республики. На представленных кадрах видны последствия боев — частично и полностью разрушенные дома, а также воронки от попадания снарядов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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