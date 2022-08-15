«Известия» показали поселок Марьинка с коптера

Корреспондент «Известий» Денис Кулага 14 августа показал снятый с коптера поселок Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР).

На представленных кадрах видны последствия боев в городе — частично и полностью разрушенные дома, а также воронки от попадания снарядов на земле.

Как сообщил Кулага, в данный момент российские войска контролируют основную часть поселения и вытесняют украинских боевиков за третью линию обороны.

12 августа корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал последствия подрыва украинскими боевиками вагонов с аммиачной селитрой на заводе «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Из-за взрыва двух вагонов с аммиачной селитрой, используемой обычно в качестве удобрения, на территории завода «Азот» образовалась воронка глубиной в 20 м и шириной в 100 м. Всего, по подсчетам военных, сдетонировало около 120 т этого вещества.

11 августа «Известия» показали последствия обстрела пивзавода в Донецке. После ракетного удара на территории пивоваренного завода сгорело зерно, из которого предполагалось изготовить продукцию. На заводе работали следователи, велась съемка следов обстрела, были изъяты обломки ракет.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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