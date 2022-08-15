Дипломат Лю Сяомин назвал новый визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом

Визит американских конгрессменов на Тайвань является очень опасным ходом, который напоминает игру с огнем. Об этом в воскресенье, 14 августа, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter китайского дипломата.

Он также добавил, что любой, кто захочет воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», которую выковали руками более 1,4 млрд граждан.

Таким образом он прокомментировал посещение острова делегацией конгресса Соединенных Штатов Америки, которое состоялось ранее этим же днем, 14 августа, в рамках поездки американских законодателей в Тихоокеанский регион. Предполагается, что они обсудят с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность и глобальные цепочки поставок.

12 августа представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

В тот же день министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.