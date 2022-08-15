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Палестина заявила о готовности возобновить диалог с Израилем

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mahmoud Issa
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Политический процесс между Палестиной и Израилем зашел в тупик, но арабская страна по-прежнему открыта для переговоров. Об этом в интервью «Известиям» в понедельник, 15 августа, заявил член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), министр труда Ахмад Мадждалани.

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«Принцип переговоров и политического решения — стратегический для палестинского руководства. Мы не отказались от переговоров как варианта разрешения палестино-израильского конфликта, основанного на легитимности и резолюциях международного права, ведущих к согласованному решению о создании двух государств. Сейчас переговоры прекратились. Можно сказать, что политический процесс зашел в тупик, и с тех пор не было зафиксировано ни одной попытки его возобновления», — сказал он.

По словам члена исполкома ООП, перемирие между Газой и Израилем «весьма хрупкое» и носит временный характер, поскольку факторы, приведшие к нынешней вспышке конфликта, не исчезли.

Последняя эскалация длилась с 5 по 8 августа, в этот раз бои шли между «Исламский джихадом» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). ХАМАС, который контролирует ситуацию в Газе с 2007 года, не стал вмешиваться в конфликт.

За три дня «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация) выпустил свыше 1,1 тыс. ракет по Израилю, под огнем оказались не только города юга страны, но также Тель-Авив и Иерусалим.

С израильской стороны жертв удалось избежать: сообщалось о трех пострадавших от осколков ракет. Между тем в секторе Газа в результате авиаударов ЦАХАЛа погибли 44 человека, еще 350 ранены. Среди погибших — 15 детей.
При посредничестве Египта «Исламский джихад» и Израиль смогли договориться о перемирии, оно вступило в силу в 23:30 7 августа.

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