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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем

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Фото: Соцсети
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Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения воинского мемориала в городе Калач Воронежской области. Об этом 14 августа сообщил официальный Telegram-канал СК РФ.

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Две несовершеннолетние подозреваемые совершили противоправные действия на воинском мемориале в парке Памяти героев Великой Отечественной войны, расположенном в городе Калач Воронежской области, рассказало ведомство.

По результатам проведенной проверки и оценке их действий по статье 243.3 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений и памятников воинской славы») в отношении несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль центральным аппаратом СК РФ.

14 августа Главное управление МВД России по Воронежской области сообщило о проведении проверки в отношении двух подростков, опубликовавших фотографии с нацистским приветствием на постаменте у Вечного огня на Аллее героев в городе Калач Воронежской области. Руководство регионального следственного управления Следственного комитета России приняло решение ходатайствовать о передаче материалов из УМВД для проведения дальнейшей проверки и оценки действий подростков.

27 августа в Сети появилось видео осквернения могил ветеранов подростками в Воронежской области. Подросток на видео, говоря о себе в женском роде, заявил, что ему ничего не грозит и что он «ничего не боится». От могилы до могилы он перебирался, прыгая с ограды. Правоохранительными органами была начата проверка по факту произошедшего.

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