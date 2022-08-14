В МИДе указали США на последствия возможного признания России «спонсором терроризма»

Россия неоднократно выражала свою позицию относительно намерения конгресса США объявить РФ «страной — спонсором терроризма». В этом случае об отношениях между странами можно забыть, заявила в воскресенье, 14 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы об этом говорили, и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Всё неоднократно было заявлено», — сказала дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Захарова выразила надежду, что в США «еще не разучились» понимать последствия дипломатических демаршей.

Накануне Москва предупредила Вашингтон, что признание России «государством — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» и может привести к полному разрыву дипотношений. В российском МИДе также обвинили США в нарушении международного права и «растаптывании всех табу», напомнила «Газета.Ru».

Решение американских властей объявить Россию «страной — спонсором терроризма» станет проявлением политического безумия, поделился мнением с «Известиями» 13 августа председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

28 июля американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию «страной — спонсором терроризма». Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии, вокруг Украины.

Подобные заявления на Западе стали делать на фоне проводимой Россией с февраля спецоперации по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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