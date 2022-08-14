Источник сообщил о госпитализации двух человек после отравления в Москве
Двух человек госпитализировали после отравления неизвестным веществом в доме, расположенном на юго-востоке Москвы на проспекте 40 лет Октября. Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 14 августа.
По нашей информации, пострадавшие проживали в одной квартире. Жителей подъезда разместят в пунктах временного пребывания.
Об инциденте стало известно ранее вечером. Сообщалось, что неизвестным веществом отравились трое жильцов дома и несколько врачей, которые приехали на вызов. Причины произошедшего устанавливаются.