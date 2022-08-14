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В колонии под Архангельском произошло возгорание жилого барака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар произошел в колонии под Архангельском. Заключенные эвакуированы, о чем в воскресенье, 14 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Горит жилой деревянный барак. Порядка 15 заключенных эвакуированы», — уточнил собеседник агентства.

Колония находится в поселке Икса.

Ранее в этот день произошел пожар в складском помещении в Казани. Огонь вспыхнул на улице 3-я Кленовая, дом 9, где располагается предприятие по производству лакокрасочной продукции и бытовой химии. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м и был локализован в 18:52. Более 100 человек потушили огонь.

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