В колонии под Архангельском произошло возгорание жилого барака

Пожар произошел в колонии под Архангельском. Заключенные эвакуированы, о чем в воскресенье, 14 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Горит жилой деревянный барак. Порядка 15 заключенных эвакуированы», — уточнил собеседник агентства.

Колония находится в поселке Икса.

Ранее в этот день произошел пожар в складском помещении в Казани. Огонь вспыхнул на улице 3-я Кленовая, дом 9, где располагается предприятие по производству лакокрасочной продукции и бытовой химии. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м и был локализован в 18:52. Более 100 человек потушили огонь.