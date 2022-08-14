На месте обстрела города Энергодара, где располагается Запорожская атомная электростанция, 14 августа были обнаружены обломки ракеты. По предварительным данным, это британская Brimstone, которую трудно сбить даже современным системам противовоздушной обороны, она способна пробивать самые новые виды брони.

«Несколько минут назад был прилет в Энергодаре. Вот воронка, куда угодил снаряд. От взрыва загорелось дерево. Уже успели потушить пожар. К сожалению, погиб мужчина. Он прогуливался вместе с собакой. Вот даже видны следы крови. Примечательно то, что на деталях снаряда иностранная маркировка. Рядом детский сад и школа», — рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц с места событий.

Еще один снаряд упал недалеко от дачных поселков.

«Здесь всё еще горит трава. Никто не пострадал, но совсем недалеко теплоэлектростанция. Вот видны трубы, а чуть дальше Запорожская АЭС», — отметила журналист.

Накануне украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской ТЭС.

14 августа член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что гарантией безопасности Запорожской АЭС является зачистка от украинских боевиков трех населенных пунктов, расположенных на правом берегу Днепра: Никополя, Марганца и Томаковки. Именно оттуда украинские военные ведут стрельбу по АЭС.

Приазовская часть Запорожья была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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