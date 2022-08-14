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Философ Хомский назвал два пути решения кризиса вокруг Украины

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Фото: Global Look Press/MARTIN BIALECKI/dpa
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Кризис вокруг Украины можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Киева и Запада эскалацию. Об этом 14 августа заявил американский политический публицист и философ Ноам Хомский.

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«У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. <…> Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон», — цитирует его немецкая газета Die Welt.

По словам Хомского, недипломатический вариант разрушителен для Украины и союзники по НАТО будут нести полную ответственность за происходящее, поскольку сами толкают Киев на необдуманные действия.

«По логике Запада, раз Украина просит, то ей нужно предоставить всё оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают ее оружием, должны задуматься», — сказал публицист.

Он отметил, что путь переговоров поможет преодолеть конфликт и обеспечить стабильное мирное будущее на десятилетия вперед. Философ привел в пример Карибский кризис, когда «Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил». Сейчас же, по словам Хомского, попятиться должен Запад.

«Мир, построенный на этом фундаменте, простоял 75 лет», — заключил он.

Накануне экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, ветеран иракской войны Тулси Габбард заявила, что в ситуации вокруг Украины США никогда не преследовали цели в виде защиты моральных ценностей, украинского народа или демократии. По ее мнению, речь идет о смене режима в России, а также использовании этого конфликта для расширения НАТО и подпитки военно-промышленного комплекса США.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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