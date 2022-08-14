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Пятеро американцев ранены при стрельбе по автобусу в Иерусалиме

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Пятеро граждан США получили ранения в результате стрельбы, которую открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом городе Иерусалима. Как сообщает 14 августа телеканал NBC, всего при инциденте ранено не менее восьми человек.

Информацию в Twitter подтвердил и посол США в Израиле Томас Найдс, отметив, что американские дипломаты контактируют с местными службами по поводу произошедшего и пока не готовы раскрыть дополнительные детали о пострадавших.

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По данным телеканала, двое пострадавших американцев получили серьезные ранения: это беременная женщина и мужчина, которым пули попали в области шеи и головы.

Известно, что после обстрела автобуса нападавший попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями. Им оказался 26-летний араб Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме. О его мотивах ничего не сообщается.

Об инциденте со стрельбой в Иерусалиме стало известно ранее в этот же день, 14 августа. Полиция Иерусалима сообщила, что рассматривает инцидент как предполагаемый террористический акт.

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