По данным Следственного комитета (СК) РФ, в Донецкой Народной Республике (ДНР) зарегистрировано уже 43 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на противопехотных минах «Лепесток». Как сообщили 14 августа в пресс-службе ведомства, СК РФ расследует обстоятельства подрыва мирных граждан на минах.

По данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ДНР, в воскресенье в результате подрыва на такой мине ранена женщина 1952 года рождения.

«Кроме того, в результате обстрела Донецка украинскими националистами было повреждено здание Донецкого национального университета и компьютерной академии. Также в Ворошиловском районе города пострадало здание Пенсионного фонда», — указали в СК РФ, который намерен установить обстоятельства совершенных преступлений и лиц, причастных к их совершению.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе столицы ДНР мирная жительница получила ранения из-за сдетонировавшей под ее ногами противопехотной мины «Лепесток». Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 24. До этого было известно о получивших ранения двух женщинах в Куйбышевском районе — одна из них наступила на такую же мину.

Ранее, 11 августа, штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Донецке ребенок получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками мину ПФМ-1 «Лепесток».

2 августа корреспондент «Известий» рассказал, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают раскидывать мины «Лепесток» по окраинам Донецка. 7 августа сообщалось, что за несколько дней на минах в ДНР подорвались 29 человек.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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