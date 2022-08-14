В WADA призвали допустить российских атлетов до международных турниров

Российские спортсмены должны быть допущены до международных соревнований. Об этом заявил 14 августа канадский юрист и глава комиссии WADA по расследованию допинг-скандала на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен.

Как отметил Макларен, то, как обращаются с россиянами, — несправедливо.

«Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях», — цитирует Макларена издание Sportschau.de.

Юрист считает, что западные организации будут вынуждены разрешить российским спортсменам принимать участие в международных турнирах, если Спортивный арбитражный суд (CAS) займет их сторону, пишет газета «Спорт-Экспресс».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

2 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Играм в Пекине. Тогда президент МПК Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Но 3 марта допуск был отозван. Парсонс пояснил, что из-за предыдущего решения МПК допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям несколько национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде.