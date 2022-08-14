Глава минобороны Армении отправился в РФ для встречи с Шойгу

Министр обороны Армении Сурен Папикян в воскресенье, 14 августа, вылетел с рабочим визитом в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщила 14 августа пресс-служба военного ведомства республики.

«Делегация во главе с министром обороны отбыла с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита запланированы встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами», — указали в ведомстве.

До этого, 24 марта, Шойгу и Папикян по телефону обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Предыдущая встреча двух министров обороны в Москве проходила 25 февраля. В ходе нее речь шла о военном сотрудничестве, региональной и международной безопасности, а также модернизации вооруженных сил Армении и процессе армейской реформы.

8 августа президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, обсудили по телефону развитие ситуации и трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

4 августа в МИД РФ сообщили, что Москва крайне озабочена в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В ведомстве также отметили, что российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки.

До этого, 2 августа, Шойгу провел телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Как отметили в Минобороны РФ, были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.