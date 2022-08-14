Медики выписали 15 пострадавших из-за взрыва в Ереване

Из больниц выписаны 15 пострадавших в результате взрыва на ереванском оптовом рынке, еще 40 человек получают стационарное лечение. Об этом 14 августа заявили в МЧС Армении.

«По состоянию на 18:00 (17:00 мск. — Ред.) 40 пострадавших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» получают стационарное лечение, еще 15 выписаны», — говорится в сообщении.

Момент мощного взрыва, который прогремел ранее этим же днем, 14 августа, в торговом центре «Сурмалу», попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

Уровень сложности пожара был повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

Причиной взрыва на рынке, возможно, стал пожар на складе пиротехники.

В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.