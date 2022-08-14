Число пострадавших в результате взрыва в ТЦ в Ереване достигло 51
Количество пострадавших в результате взрыва в ереванском торговом центре достигло 51, сообщает министерство здравоохранения Армении.
«Число пострадавших в сегодняшнем взрыве увеличилось до 51», — говорится в сообщении в Telegram «Sputnik Армения» в воскресенье, 14 августа.
Уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще десять боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.
В мэрии Еревана сообщили, что под завалами ТЦ всё еще могут оставаться люди.
Момент мощного взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.
Пожар на складе пиротехники, возможно, стал причиной взрыва в ТЦ.