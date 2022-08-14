Израильский певец и композитор Цвика Пик скончался в возрасте 72 лет

Израильский певец и композитор Цвика Пик, чья дочь вышла замуж за американского режиссера Квентина Тарантино, скончался в возрасте 72 лет. Об этом 14 августа сообщает Israel Hayom.

Пик умер в своем доме в городе Рамат ха-Шарон. Четыре года назад он перенес инсульт во время полета из Израиля в Лондон.

Свои соболезнования семье и поклонникам музыканта выразил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он отметил, что Пик был «революционным деятелем культуры своего поколения, одним из столпов израильской поп-музыки».

Цвика Пик — израильский поп- и рок-певец, композитор и поэт. Автор ряда израильских шлягеров, в том числе песни «Дива», победившей на Евровидении в 1998 году, пишет «Газета.Ru».