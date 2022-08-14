Военный эксперт назвал причину плохой подготовки нацформирования «Кракен»

Качество подготовки солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на очень низком уровне, и эта ситуация становится уже типичной для комплектования войск украинской армии. Об этом рассказал «Известиям» 14 августа заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

Эксперт прокомментировал заявление взятого в плен командира украинского нацформирования «Кракен», который считает, что у Украины нет возможности победить российскую армию.

«Военнослужащие, которые сейчас попадают в ВСУ, это, как правило, люди, ранее находившиеся в территориальной обороне. То есть обычные ополченцы, гражданские лица. Которые получили стрелковое вооружение, как правило, автомат Калашникова, попрыгали с ним дней пять и максимум, что научились, — собирать и разбирать его», — рассказал эксперт.

Никакого полноценного курса огневой подготовки у таких военных нет: их не учат стрелять прицельно, что является непростой задачей и требует много месяцев работы на результат, рассказал специалист.

«Помимо того, что каждый боец должен освоить действия одиночного движения солдата, он еще должен освоить и действия в составе подразделения. Также речь идет и о тактической подготовке. Солдат должен владеть основными видами боя в наступлении, в обороне, на марше и даже при отступлении. То есть вот этими понятиями для него должны быть наполнены содержания тренировок», — пояснил Кошкин.

По его словам, совершенно неудивительно, что у людей, у которых только отобрали документы, пришили нашивки нацформирования «Кракен» и отправили на передовую, сразу чувствуется страх и психологическая неуверенность, в том числе и на физическом уровне, потому что они не понимают, куда попали.

«Командир «Кракена», естественно, поставит своим солдатам оценку двойка, поскольку они не выдерживают сравнения с нашими военнослужащими — профессионалами, подписавшими контракты и прошедшими подготовку, освоившими уже все виды боя и получившими навыки в ходе реальных боевых действий. В таких условиях ВСУ остается только дезертировать», — заключил политолог.

Ранее в субботу взятый в плен командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников заявил, что его подразделение не владеет какими-либо особыми навыками боя, а транслируемая украинским телевидением информация является лишь частью информационной войны, в связи с чем у них нет такой возможности победить российскую армию. Также Стрельников признался, что боевики «Кракена» захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило о том, что украинские неонацисты продолжают обстреливать освобожденные территории Харьковской области. Из-за ударов боевиков гибнут и получают ранения пожилые люди, женщины и дети, разрушается инфраструктура домов, подчеркнули в ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».