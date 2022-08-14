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Кадыров посоветовал другим странам не пытаться развалить Россию

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Западным политикам необходимо пересмотреть свое отношение к России. Об этом 14 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, Запад до сих пор не понимает, что РФ давно перестала быть горбачевским союзом республик и ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте.

«Это уже другая, сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала Российской Федерации, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние двадцать с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер процитировал президента РФ Владимира Путина, который заявил, что если кто-то захочет откусить от страны, то останется без зубов.

«Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — заключил глава республики.

В 2021 году Путин сказал, что «кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь». По словам главы государства, «все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить, но они должны знать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил».

Отношения РФ и стран Запада ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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