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Минобороны России заявило о полном контроле над селом Уды в Харьковской области

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Село Уды в Харьковской области освобождено. Об этом 14 августа заявили в Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды», — говорится в сводке.

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Кроме того, российские военные поразили штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в Харькове, а в области — четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.

Ранее, 8 июля, стало известно, что новым гербом Харьковской области стал золотой двуглавый орел с державой. Новый флаг региона имеет три цвета: малиновый, синий и красный.

До этого, 6 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев сообщил, что власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России.

Ганчев был избран главой ВГА региона 4 июня. В собрании приняли участие представители всех подконтрольных Вооруженным силам РФ районов Харьковской области.

Часть Харьковской области была освобождена российской армией в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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