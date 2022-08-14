Минобороны России заявило о полном контроле над селом Уды в Харьковской области
Село Уды в Харьковской области освобождено. Об этом 14 августа заявили в Минобороны РФ.
«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды», — говорится в сводке.
Кроме того, российские военные поразили штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в Харькове, а в области — четыре пункта временной дислокации, живую силу и военную технику противника.
Ранее, 8 июля, стало известно, что новым гербом Харьковской области стал золотой двуглавый орел с державой. Новый флаг региона имеет три цвета: малиновый, синий и красный.
До этого, 6 июля, глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Виталий Ганчев сообщил, что власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России.
Ганчев был избран главой ВГА региона 4 июня. В собрании приняли участие представители всех подконтрольных Вооруженным силам РФ районов Харьковской области.
Часть Харьковской области была освобождена российской армией в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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