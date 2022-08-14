Самолет с делегацией сенатора и конгрессмена из США готовится приземлиться на Тайване

Военный самолет США, на борту которого находится делегация сенатора страны и конгрессмен Соединенных Штатов, должен приземлиться на Тайване. Об этом сообщает 14 августа Disclose TV.

При этом отмечается, что с момента прошлого визита спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего довольно ясное неодобрение в Китае, прошло всего 12 дней.

Как отреагировал на сообщение один из пользователей соцсети Twitter, «этим ребятам совсем некогда отдыхать». Другой заметил, что намерения США развязать Третью мировую войну становятся всё яснее.

12 августа представитель администрации Белого дома заявил, что США разрабатывают «амбициозную» дорожную карту для развития торговых отношений с Тайванем. При этом Белый дом призвал Китай вернуться к тесным каналам коммуникаций с США, даже несмотря на обострение отношений вокруг Тайваня.

В тот же день министр иностранных дел и член Госсовета Китая Ван И предостерег, что враждовать с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек — это бесперспективно и добром не кончится. Дипломат указал, что нарушение обязательств и преднамеренная провокация в тайваньском вопросе со стороны США могут сильнее подорвать их авторитет.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах. Также Пекин начал военные учения вблизи острова. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь 8 августа заявил, что США единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.