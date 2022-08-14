Более 40 человек погибли при пожаре в церкве в Каире

По меньшей мере 41 человек погиб, еще несколько десятков пострадали в результате пожара в церкви в Каире. Об этом 14 августа сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погибли по меньшей мере 41 человек», — говорится в сообщении.

Как передает местная газета Al-Masry Al-Youm, пострадавшие доставляются в больницы Имбабы и соседнего района Агуза.

8 августа три человека погибли и еще двое пострадали во время давки в храме в Индии. По данным полиции, еще до начала работы у храма собралась большая толпа. Как только ворота открылись, люди начали пробиваться внутрь. Одна женщина потеряла сознание и упала, после чего начали падать другие прихожане, стоящие за ней. В этой давке три женщины погибли и две получили ранения.